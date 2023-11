Das Wetter: Vor alle im Süden Schnee, -3 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag klingen die Schneefälle im Norden des Freistaats ab, im Süden schneit es weiter. Es weht ein sehr lebhafter Wind bei minus 3 bis plus 3 Grad. In der Nacht anfangs im Bayerischen Wald und an den Alpen noch Schnee. Sonst meist trocken und zumindest ab und zu klar. Tiefstwerte minus 1 bis minus 6 Grad. Morgen in Alpennähe mitunter länger sonnig, sonst überwiegend bewölkt und später auch vereinzelt Schnee. Am Donnerstag und Freitag bayernweit trüb mit Schnee und Schneeregen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 16:00 Uhr