Das Wetter: Von Westen verbreitet Regen, maximal 14 Grad

Nachrichtenarchiv - 26.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von Westen her verbreitet Regen, an den Alpen auch Schnee bis unter tausend Meter. In Niederbayern örtlich sonnig. Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Südosten weniger Regen, danach überall sonnige Abschnitte und trocken, etwas kühler. Am Mittwoch in Franken einzelne, am Donnerstag häufig Regenschauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2020 06:00 Uhr