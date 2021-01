Das Wetter: Von Westen her Wolken und Schnee

FFP2-Masken-Kulanz endet - Stau an Grenzübergängen

München: Bei der FFP2-Maskenpflicht gibt es ab heute in Bayern keine Kulanz mehr, Verstöße werden mit einem Bußgeld von 250 Euro geahndet. Das Innenministerium kündigte an, verstärkt zu kontrollieren, ob die verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften eingehalten wird. Verbände und Verkehrsbetreiber betonten aber, dass der Großteil der Kunden die FFP2-Pflicht bereits in der vergangenen Woche befolgt habe. Seit gestern müssen Reisende aus sogenannten Hochrisikogebieten einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter ist als 48 Stunden ist. Davon betroffen sind auch Berufspendler aus Tschechien. An den Grenzübergängen in der Oberpfalz haben sich heute Früh Staus gebildet. Die tschechische Pendlervereinigung kritisierte, durch die neue Regelung werde Arbeitskräften und ihren Familien das Leben erschwert, es gehe um Existenzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2021 08:00 Uhr