Das Wetter: Von Westen her Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Im Lauf des Nachmittags erst in Franken, dann auch im übrigen Bayern zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad. Kommende Nacht im Süden noch Regen, Abkühlung auf 16 bis 9 Grad. Morgen in Franken sonnig, sonst bewölkt mir Regen bei maximal 22 Grad. Ab Montag freundlicher und wieder wärmer - bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 15:00 Uhr