Das Wetter: von Westen her Regen - am Tag überwiegend trocken und teils länger sonnig

Toulouse: Airbus beteiligt sich an einer privaten Weltraumstation, die die ISS ersetzen soll. Der europäische Flugzeugbauer will gemeinsam mit der US-Firma Voyager Space an Entwicklung, Bau und Betrieb der Station arbeiten. Geplant sei ein Gemeinschaftsunternehmen, teilten beide mit. Auch der Hotelkonzern Hilton will sich beteiligen und die Planung der Wohnquartiere übernehmen. Die neue Station "Starlab" soll nach bisherigen Planungen 2028 in die Umlaufbahn kommen und Platz für verschiedene Forschungslabore bieten. Die Internationale Raumstation ISS wird es Ende des Jahrzehnts nicht mehr geben. Sie soll schrittweise auseinandergebaut und zum Absturz gebracht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2023 21:15 Uhr