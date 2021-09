Nachrichtenarchiv - 27.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es im Osten noch dicht bewölkt, von Westen her lockert es vorübergehend auf. Die Höchstwerte reichen von 18 bis 23 Grad. Morgen bewölkt aber meist trocken. Am Mittwoch wechselhaft mit Sonne, Wolken und Regen. Am Donnerstag recht sonnig. Tagsüber Höchstwerte von 15 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 06:00 Uhr