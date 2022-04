Das Wetter: Von Süden her Regen, Tiefstwerte 5 bis 9 Grad

Selenskyj kündigt für heute Treffen mit US-Ministern an

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat einen Besuch von Mitgliedern der US-Regierung in der Ukraine angekündigt. Bei einer Pressekonferenz sagte er, er werde am heutigen Sonntag mit US-Verteidigungsminister Austin und mit US-Außenminister Blinken sprechen. Es gehe um eine Liste mit notwendigen Waffen und darum, wann diese geliefert werden können. Er hoffe, so Selenskyj, dass auch US-Präsident Biden in die Ukraine komme, sobald es die Sicherheitslage zulasse. Aus Washington gibt es bisher keine Bestätigung für diese Ankündigung. Die russische Armee hat heute wieder vor allem Ziele im Osten und im Süden der Ukraine angegriffen. In Odessa schlugen Raketen ein; es gab Tote und Verletzte. Eine Evakuierungsaktion in Mariupol scheiterte. Die örtlichen Behörden machen russische Truppen dafür verantwortlich. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit teilte am Abend mit, einige ihrer Mitarbeiter würden im Osten der Ukraine festgehalten. Man sei extrem besorgt über diesen Vorgang.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2022 01:00 Uhr