Das Wetter: Vielerorts trüb mit Regen bei Höchstwerte von 14 bis 22 Grad

Söder will mit Schulvertretern über Maskenpflicht im Unterricht sprechen

München: Bayern Ministerpräsident Söder hat angekündigt, mit Vertretern der Schulen, über eine Maskenpflicht im Unterricht zu sprechen. Am Montag treffe man sich mit Lehrerverbänden, Eltern und Schülern, sagte er den "Nürnberger Nachrichten". Danach werde eine Entscheidung im Konsens getroffen. Man werte dazu auch die Erfahrungen anderer Bundesländer aus. Es gehe darum, den Regelunterricht aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Schüler und Lehrer zu schützen. Dabei sei die Maske ein effektives Mittel, um drohende Schulschließungen zu verhindern. Die Vorsitzende des bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Fleischmann, sagte dem BR, mit Maske zu unterrichten sei immer noch besser als Home-Schooling, denn so seien immerhin Begegnungen möglich. Man müsse aber genau hinsehen, wer mit der Maskenpflicht umgehen könne, und was zu tun ist, wenn Lehrkräfte oder Kinder das nicht durchhalten, so Fleischmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 09:00 Uhr