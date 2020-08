Das Wetter: Vielerorts sonnig und sehr windig, 20 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 26.08.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden zeitweise bewölkt und ganz vereinzelte Schauer. Sonst sonnig bei starkem bis stürmischem Wind. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Die Aussichten: Morgen Sonne und lockere Wolkenfelder. Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt, später örtlich Schauer und Gewitter. Am Samstag vielerorts bewölkt mit Regen. Höchstwerte: 18 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 17:00 Uhr