Das Wetter in Bayern: Nebelfelder an Donau und Naab lösen sich auf, dann meist sonnig. Später in Teilen der Oberpfalz sowie in Ober- und Niederbayern vorübergehend Quellwolken. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Von morgen bis Samstag nahezu ungetrübter Sonnenschein. Morgen bei 25 bis 30, ab Freitag bei 28 bis 35 Grad.

