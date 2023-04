Das Wetter: Vielerorts sonnig, später einige Wolken, Höchstwerte bis 13 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Israelische Polizei geht gegen palästinensische Jugendliche auf dem Tempelberg vor

Jerusalem: Am Tempelberg sind in der Nacht erneut israelische Sicherheitskräfte und Palästinenser aneinandergeraten. Israelische Medien berichten unter Berufung auf die Polizei von einem Einsatz gegen Gruppen junger Palästinenser. Diese hätten am späten Abend Feuerwerkskörper und Steine auf Einsatzkräfte geworfen, versucht, sich in der Al-Aksa-Moschee zu verbarrikadieren und Gläubige daran gehindert, die Moschee zu verlassen. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte es am Tempelberg Zusammenstöße zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern gegeben. Daraufhin feuerten Palästinenser Raketen auf israelisches Gebiet ab und Israel griff mehrere Ziele in dem Küstenstreifen an. Im laufenden Fastenmonat Ramadan besuchen besonders viele Muslime den Tempelberg. Zugleich feiern Juden das Pessachfest und in der Karwoche und an Ostern ist Jerusalem Ziel vieler christlicher Wallfahrer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2023 07:00 Uhr