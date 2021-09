Das Wetter: Vielerorts sonnig, später einige Wolken

Landtag berät über neue Corona-Regeln

München: Der bayerische Landtag trifft sich am Vormittag zu einer Sondersitzung, um über die neuen Corona-Regeln im Freistaat abzustimmen. Sie sollen schon Morgen in Kraft treten. Ministerpräsident Söder will in einer Regierungserklärung die Verordnung erläutern. Sie sieht im Kern vor, dass die Inzidenz nicht mehr der zentrale Maßstab ist, sondern die Belegung der Krankenhäuser. Dafür wird ein Ampelsystem eingeführt. Stufe Rot tritt in Kraft, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen in Bayern liegen. In Innenräumen gilt die 3-G-Regel. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf zu Veranstaltungen, ins Kino, in die Kneipe und ab Oktober auch wieder in Clubs und Diskotheken. Die FFP2-Maske ist nicht mehr Pflicht, stattdessen reicht die medizinische Variante. Der Opposition im Landtag gehen die Lockerungen nicht weit genug. Die FDP fordert einen Freiheitstag, an dem alle Beschränkungen fallen. Die AfD lehnt die 3G-Regel ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 11:00 Uhr