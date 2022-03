Das Wetter: Vielerorts sonnig, Höchstwerte 14 bis 21 Grad

Russisches Militär zerstört großes Treibstoffdepot Nahe Lwiw

Lwiw: Russische Streitkräfte haben gestern in der Ukraine nach Angaben aus Moskau ein großes Treibstofflager in der Nähe der Stadt Lwiw bombardiert. Aus dem Brennstoffdepot sei das ukrainische Militär im Westen des Landes und um die Hauptstadt Kiew versorgt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Mehrere Militärobjekte in den Gebieten seien von Flugzeugen und Kriegsschiffen abgefeuerten Raketen zerstört worden, hieß es weiter. Am Himmel war eine dicke, schwarze Rauchwolke zu sehen. Auch die ukrainische Seite hatte zuvor einen derartigen Beschuss gemeldet. Nach russischen Angaben sind binnen 24 Stunden 67 Ziele zerstört worden, darunter ein von ukrainischen Truppen genutzter Reparaturbetrieb sowie ein Lager mit Luftabwehrraketen und Kampfdrohnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2022 15:00 Uhr