Das Wetter: Vielerorts sonnig, Höchstwerte 14 bis 20 Grad

USA streben laut Blinken keinen Machtwechsel in Russland an

Jersualem: Die USA streben nach den Worten von Außenminister Blinken keinen Machtwechsel in Russland an. Das betonte Blinken bei einem Besuch in Jerusalem. Er fügte hinzu, Biden habe darauf hingewiesen, dass Putin nicht berechtigt sei, Krieg zu führen oder sich an einer Aggression gegen die Ukraine zu beteiligen. Gestern hatte US-Präsident Biden mit Aussagen für Wirbel gesorgt, wonach Putin angesichts der Invasion in der Ukraine nicht an der Macht bleiben könne. Das US-Präsidialamt hatte bereits gestern versucht, die Äußerung klarzustellen. Moskau hatte die Wortwahl Bidens kritisiert. Kreml-Sprecher Peskow sagte, dies sei nicht Bidens Entscheidung. Vielmehr werde der russische Präsident würde vom Volk gewählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2022 12:00 Uhr