Das Wetter: Vielerorts sonnig, bis 3 Grad

Schauspieler Peter Radtke gestorben

München: Der Schauspieler und Autor Peter Radtke ist tot. Der 77-Jährige starb am Wochenende in München. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien heute mit, die Radtke mitgegründet hat. 1943 wurde er in Freiburg mit der Glasknochenkrankheit geboren. Er spielte in Filmen mit wie: Mutters Courage und die Rättin. Von 2003 bis 2016 gehörte er dem Deutschen Ethikrat an. Radtke erhielt zahlreiche Auszeichnungen - unter anderem 2003 den Bayerischen Verdienstorden und 2007 die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2020 11:00 Uhr