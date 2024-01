Das Wetter: Vielerorts sonnig, bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag am Bodensee und im Donauries noch vereinzelt Nebel oder Hochnebel. Sonst ungetrübter Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 0 und 11 Grad. In der Nacht erst sternenklar, dann lokale Nebelfelder. Tiefstwerte -2 bis -6 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen nach wie vor oft freundlich. Am Mittwoch in Nordbayern bewölkt, im Süden weiterhin überwiegend sonnig. Temperaturen zwischen 3 und 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 15:30 Uhr