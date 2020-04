Das Wetter: Vielerorts sonnig bei maximal 13 bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nähe der Alpen wechselnd bewölkt, am Nachmittag freundlicher. Ansonsten vielerorts ungetrübter Sonnenschein. Lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht meist klar, es kühlt ab auf 5 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen sonnig. Es bleibt sehr windig. Tageshöchstwerte 15 bis 22 Grad, die Nächte sind frostfrei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 12:00 Uhr