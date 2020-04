Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig bei Höchstwerten zwischen 13 und 20 Grad. Nördlich des Mains sowie in den Alpen auch bewölkt. In der kommenden Nacht meist klar bei Werten um 4 Grad. Morgen und übermorgen weiterhin viel Sonnenschein bei Werten bis 24 Grad. Am Dienstag wechselhaft mit Schauern und Gewittern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 10:00 Uhr