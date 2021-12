Das Wetter: Vielerorts Schneefall

Lockdown in Österreich endet am Wochenende

Wien: Der momentane Lockdown in Österreich geht in der Nacht zum kommenden Sonntag zu Ende, allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Das haben die Regierung in Wien und die österreichischen Bundesländer beschlossen. Um einem neuerlichen Anstieg der Corona-Infektionen vorzubeugen, so Bundeskanzler Nehammer, solle auch weiterhin ein Mindeststandard an Schutzmaßnahmen gelten. Dazu gehören die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen und die Sperrstunde ab 23 Uhr in der Gastronomie. Nachtclubs und Après-Ski-Lokale bleiben nach Angaben von Gesundheitsminister Mückstein geschlossen. Die Bundesländer können auch härtere Maßnahmen treffen. Davon macht zum Beispiel Oberösterreich Gebrauch, während Tirol und Vorarlberg großzügig öffnen wollen. Der 20-tägige Lockdown war eine Reaktion auf die vierte Corona-Welle. Inzwischen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich in etwa halbiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2021 16:00 Uhr