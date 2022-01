Das Wetter: Vielerorts regnerisch, Tiefstwerte 8 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht bewölkt und zunehmend regnerisch, im Laufe der Nacht in Nord- und Ostbayern ergiebiger Dauerregen; bei 8 bis 2 Grad. Die Aussichten bis Dreikönig: Morgen weiter teils ergiebiger Regen. Mittwoch und Donnerstag gelegentlich Schneeregen oder Schnee. Nachts mitunter Frost, am Tag bis zu 14 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.01.2022 17:45 Uhr