Das Wetter: Vielerorts Regen und stürmisch, bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und zeitweise, teils länger anhaltend Regen; im Bergland mitunter auch Schnee. Starker bis stürmischer Wind, mitunter auch Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen der Alpen und des Bayerwaldes sowie vor Dauerregen in den Allgäuer Alpen. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Morgen und an Heiligabend bei starken bis stürmischen Winden bewölkt mit häufigem Regen, einzig in Alpennähe an Heiligabend Sonne. Am ersten Weihnachtstag im Norden bewölkt mit etwas Regen, sonst meist trocken mit Sonne und Wolken. Höchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 06:00 Uhr