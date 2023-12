Das Wetter: Vielerorts Regen und stürmisch

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und teils länger anhaltend Regen, im Bergland Schnee. Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes sowie vor Starkregen in den Allgäuer Alpen, im Frankenwald, Fichtelgebirge sowie im Bayerischen Wald. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 9 Grad. Kommende Nacht Regen, in höheren lagen Schnee, Tiefstwerte um 4 Grad. Bis Sonntag wenig Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 16:00 Uhr