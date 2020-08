Das Wetter: Vielerorts Regen, Höchstwerte bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken teils sonnig, teils bewölkt. Sonst trüb mit Regen, der am Nachmittag langsam nachlässt. Mitunter windig. Höchsttemperaturen zwischen 13 Grad im Süden und 24 Grad im Nordwesten. Kommende Nacht letzte Schauer, dann vielerorts klar; Tiefstwerte um 9 Grad. Und die weiteren Aussichten: Morgen im Süden teils sonnig, teils bewölkt, im Norden überwiegend sonnig; um 24 Grad. Von Donnerstag an ungetrübter Sonnenschein, Höchstwerte bis 32 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 09:45 Uhr