Das Wetter: Vielerorts Regen, Höchstwerte 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag zunächst vielerorts Regen, der später von Westen allmählich nachlässt. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt und mitunter klar bei um die 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Rosenmontag wolkenreich und regnerisch. Am Faschingsdienstag meist trocken und besonders in Alpennähe auch recht freundlich. Am Aschermittwoch wieder bewölkt mit gelegentlichem Regen. In der Nacht +2 bis -3 Grad, am Tag zwischen 4 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 14:00 Uhr