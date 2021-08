Das Wetter: Vielerorts Regen, Höchstwerte 15 bis 22 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.08.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts teils länger anhaltender und örtlich gewittriger Regen. Ab dem Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter, bei lebhaftem Wind. In Unterfranken auch sonnige Abschnitte. Lokal sind Überschwemmungen möglich. Tageshöchstwerte 15 bis 22 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig und vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Aussichten bis Dienstag: Wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten, vereinzelt Regen und Gewitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2021 11:00 Uhr