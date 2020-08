Das Wetter: vielerorts Regen, bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 30.08.2020 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Südosten längere trockene Abschnitte, sonst regnerisch bei 14 bis 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Starkregen in Teilen Oberbayerns und im südlichen Schwaben. Nachts Regen und von den Alpen her langsam trocken bei Tiefstwerten von 13 bis 7 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Weitere Schauer und Gewitter, zwischendurch kurze sonnige Abschnitte. Mittwoch Sonne und Wolken bei 14 bis 20 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 16:30 Uhr