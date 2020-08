Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Norden gelegentlich und im Süden immer wieder teils ergiebiger Regen bei 17 bis 22 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen in den Alpen und dem Alpenvorland. In der Nacht um 12 Grad. Morgen in Unterfranken teils freundlich, teils bewölkt, sonst Regen. Ab Mittwoch sonnig, morgen 13 bis 23, sonst 20 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 10:00 Uhr