Das Wetter: Vielerorts recht sonnig, Werte bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Osten überwiegend sonnig, nur in Franken einige Wolkenfelder. Höchstwerte 6 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht von Westen mehr Wolken und Regen bei Tiefsttemperaturen um 3 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt mit gelegentlichen Regenfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 10:00 Uhr