Das Wetter: Vielerorts recht freundlich bei 21 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Alpenrand wechselnd bewölkt, sonst meist freundlich bei Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad. Nachts meist sternenklar bei Tiefstwerten um 13 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: viel Sonne, am Mittwoch Abend lokale Gewitter. Es wird täglich wärmer, am Mittwoch 27 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 16:00 Uhr