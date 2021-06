Das Wetter: Vielerorts mehr Wolken als Sonne, maximal 28 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts mehr Sonne als Wolken, vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. In der Nacht am Alpenrand Regen, sonst zunehmend klar; Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. In den kommenden Tagen Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein. Morgen maximal 24 Grad, in den folgenden Tagen bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 15:00 Uhr