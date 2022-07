Das Wetter: Vielerorts mehr Sonne als Wolken

Flächenbrandgefahr in Bayern ist hoch

Niedernberg: Wegen der Trockenheit auf den Feldern besteht in Bayern ein erhöhtes Risiko von Flächenbränden bei Erntearbeiten. Wie die Polizei mitteilte, kam es in Schwaben und auch in Unterfranken zu solchen Bränden. Im Landkreis Miltenberg in der Nähe von Niedernberg verusachte ein brennendes Weizenfeld einen Großeinsatz der Feuerwehr. Vermutlch habe eine Dreschmaschine einen Funkenflug verursacht, sagte ein Sprecher der Polizei. Das mehr als fünf Hektar große Feld brannte komplett ab. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg in Dasing brannte ein Acker. Das Heu entzündete sich nach Angaben der Polizei beim Ballenpressen in der Maschine.

