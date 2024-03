Das Wetter: Vielerorts freundlich bei 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich mit nur einigen Wolken bei 10 bis 19 Grad. In der Nacht teils länger klar, teils locker bewölkt; örtlich Nebel. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. Morgen im Westen zeitweise bewölkt, sonst überwiegend freundlich. Dienstag und Mittwoch meist stark bewölkt, gelegentlich Regen. Höchstwerte morgen zwischen 8 und 15, in den folgenden Tagen bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 15:00 Uhr