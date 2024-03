Das Wetter: Vielerorts freundlich bei 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und der Oberpfalz meist bewölkt und windig, in Unterfranken auch Regen. Sonst freundlicher mit teils längeren sonnigen Abschnitten, am Nachmittag an den Alpen örtlich Schauer möglich. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. In der Nacht teils länger klar, an den Alpen Regen möglich bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen und Mittwoch oft bewölkt und gelegentlich Regen. Am Donnerstag trocken, dabei besonders im Süden längerer Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 06:00 Uhr