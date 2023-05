Meldungsarchiv - 20.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Heute vielerorts freundlich mit teils längeren sonnigen Abschnitten und einigen Wolken. Später in der Nähe der Berge lokale Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, um 11 Grad. Morgen und am Montag viel Sonnenschein. Dienstag unbeständig. Höchstwerte 21 bis 27, am Dienstag 17 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2023 10:00 Uhr