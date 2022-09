Das Wetter: Vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen, Höchstwerte 9 bis 15 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, kurze sonnige Abschnitte am ehesten im nördlichen Franken. Im Süden gebietsweise Regen. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht von den Alpen bis nach Niederbayern noch Regen, sonst weitgehend trocken, Tiefstwerte um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils bewölkt, teils freundlich. Im Südosten noch gelegentlich Regen. Am Wochenende überwiegend bewölkt mit Regenfällen. Höchstwerte 10 bis 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2022 10:15 Uhr