Meldungsarchiv - 27.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag am ehesten in Alpennähe sonnige Abschnitte, ansonsten bewölkt. In Teilen Nordbayerns Regen, später auch in der Mitte Bayerns bis zum Bayerischen Wald. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. In der Nacht vor allem im Norden Frankens und der Oberpfalz Regen; sonst teils klar, teils wolkig. Tiefstwerte um 14 Grad. Die nächsten Tage unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Höchstwerte 21 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 12:00 Uhr