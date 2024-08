Das Wetter: Vielerorts bewölkt und anfangs auch Regen

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken freundlich, im übrigen Bayern meist bewölkt und gebietsweise Regen, später von Norden her zunehmend trocken. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. In der Nacht teils wolkig, örtlich Nebel. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen und Mittwoch wechselnd bewölkt, teils länger sonnig, in Alpennähe am Mittwoch Schauer und Gewitter möglich. Am Donnerstag in ganz Bayern viel Sonnenschein. 20 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 11:00 Uhr