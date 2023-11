Das Wetter: Vielerorts bewölkt oder trüb, Höchstwerte -1 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, aber weitgehend trocken. Sonnige Abschnitte am ehesten in Unterfranken und in Teilen Oberbayerns. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad. Kommende Nacht teils klar, teils wolkig; im Süden teils neblig, Tiefstwerte um minus 1 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Morgen im Süden freundlich, ansonsten bewölkt und meist trocken. Freitag und Samstag zeitweise Regen, teils auch Schnee, Höchstwerte 0 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 12:00 Uhr