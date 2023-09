Das Wetter: Vielerorts bewölkt mit Regenfällen, Höchstwerte 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und vielerorts, teils länger anhaltend Regen. Nur in Teilen Frankens zunehmend trocken. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht im Süden zweitweise Regen; im Norden nur einzelne Schauer. Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen südlich der Donau bewölkt, in Alpennähe zeitweise Regen, sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Am Sonntag Sonne und Wolken. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad; Höchstwerte 12 bis 20.

