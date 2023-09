Das Wetter: Vielerorts bewölkt mit Regenfällen, Höchstwerte 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: vielerorts Regen, in Franken später zunehmend trocken, in Unterfranken auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen in Alpennähe zeitweise Regen, sonst meist trocken. Am Sonntag freundlicher, am Montag viel Sonne. Höchstwerte dann 19 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 11:00 Uhr