Das Wetter: Vielerorts bewölkt mit Regen

Polizei in Haiti erschießt nach Präsidentenmord vier Verdächtige

Port-au-Prince: Nach dem Mord an Haitis Präsident Moïse hat die Polizei nach eigenen Angaben vier Tatverdächtige getötet. Außerdem nahmen Einsatzkräfte zwei weitere mutmaßliche Angreifer fest. Die Hintergründe des Attentats auf den Präsidenten des Karibikstaats sind weiterhin unklar. Haitis Regierung rief eine zweiwöchige Staatstrauer aus sowie für denselben Zeitraum den sogenannten Belagerungszustand. Dieser ermöglicht es unter anderem, das Militär für Polizeiaufgaben einzusetzen. Der UN-Sicherheitsrat will sich in einer Dringlichkeitssitzung heute mit dem Mord befassen. Beobachter fürchten, dass das Attentat die Krise in dem von Instabilität und großer Armut geprägten Karibikstaat noch verschärfen könnte. Der 53-jährige Moïse war gestern in seiner Residenz in einem Vorort von Port-au-Prince erschossen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2021 07:00 Uhr