Das Wetter: Vielerorts bewölkt, Höchstwerte 5 bis 9 Grad

Österreich vertagt Öffnung der Gastgärten

Wien: In Österreich wird die Außengastronomie nicht wie geplant am kommenden Samstag öffnen. Erst nach Ostern und sobald es die Situation auf den Intensivstationen erlaube, sollen Öffnungsschritte stattfinden, sagte Österreichs Kanzler Kurz. Zuvor hatte es Gespräche mit Experten, Landeschefs und der Opposition gegeben. Aufgrund der hohen Inzidenzwerte in der Hauptstadt Wien und im Osten des Landes, sollen in den nächsten Tagen eigene Maßnahmen für diese Regionen ausgearbeitet werden. Österreich hatte am 8. Februar den Lockdown gelockert und den Handel und die Schulen wieder geöffnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 06:00 Uhr