Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und örtlich etwas Schnee oder Regen, nur in Alpennähe auch längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte -1 bis +4 Grad. In der Nacht weiterhin bewölkt und Temperaturrückgang auf -3 Grad. Die Aussichten bis Montag: meist bewölkt. Am Sonntag im nördlichen Bayern Schnee. Tageshöchstwerte -1 bis +3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 07:00 Uhr