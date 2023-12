Das Wetter: Viele Wolken, zeitweise Regen, Werte bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Vor allem an den Bergen oft stark bewölkt und zeitweise Regen. Sonst wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer und lebhafter Wind. Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Für das Allgäu gilt eine Unwetterwarnung wegen starken Tauwetters. Kommende Nacht wechselnd bewölkt. Gebietsweise Regen, vor allem am westlichen Alpenrand. Temperaturrückgang auf 4 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wolkenreich und regnerisch. Nachts frostfrei, tagsüber bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 10:00 Uhr