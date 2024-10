Das Wetter: Viele Wolken, zeitweise Regen, bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend stark bewölkt und regnerisch, teils auch Gewitter bei maximal 11 bis 16 Grad. Im Süden recht windig. In der Nacht nur noch vereinzelt Regen, später aber teils neblig. Tiefstwerte um 6 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es bewölkt und regnerisch, am Samstag in Unterfranken und am Bodensee etwas Sonne. An den Temperaturen ändert sich wenig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2024 12:45 Uhr