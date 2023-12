Das Wetter: Viele Wolken, zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Für das Allgäu gilt eine Unwetterwarnung vor schwerem Tauwetter. In den nächsten Tagen viele Wolken und zeitweise Regen, in Südbayern auch länger anhaltende Regenfälle, Tagestemperaturen 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 20:00 Uhr