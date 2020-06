Das Wetter: viele Wolken, vereinzelt Regen, 17 bis 22 Grad

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt mit höchstens kurzen freundlichen Abschnitten. Vereinzelt fällt Regen, nach Osten zu örtlich Schauer und Gewitter. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Die Aussichten bis Freitag: wenig Änderung, am Freitag Sonne und Wolken, besonders in Bergnähe einzelne Schauer, Höchstwerte 17 bis 24, Tiefstwerte 14 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 12:00 Uhr