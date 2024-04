Das Wetter: Viele Wolken und wenig Sonne, bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens in der Nacht klar, sonst meist bewölkt, im Süden örtlich auch Regen oder Schneefall. Tiefstwerte 2 bis minus 5 Grad. Im Tagesverlauf viele Wolken. Sonnige Abschnitte am ehesten im Norden Frankens. Höchstwerte am Tag 4 bis 11 Grad.

