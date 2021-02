Das Wetter: Viele Wolken und Schnee

Verkehrsminister rät wegen Winterwetters von Reisen ab

Berlin: Angesichts von Schnee und Eis in vielen Teilen Deutschlands hat Bundesverkehrsminister Scheuer an die Bürger appelliert, in den kommenden Tagen auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, bei solchen extremen Bedingungen könnten selbst die beste Weichenheizung und das beste Räumfahrzeug an ihre Grenzen geraten. Nach heftigen Schneefällen in der Nacht war heute der Fernverkehr der Bahn vor allem in Nord- und Ostdeutschland gestört. Auf den Autobahnen ging insbesondere in Hessen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen teils nichts mehr. In Nordbayern blieb das befürchtete Verkehrschaos weitgehend aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 17:00 Uhr