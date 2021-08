Das Wetter: Viele Wolken und örtlich Regen, bis 22 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Der Regen im Südosten und Osten zieht langsam ab. Sonst ist es teils wechselnd bewölkt, teils sonnig, es gibt aber auch Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. In der Nacht wieder Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten um 12 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Es bleibt unbeständig, am Samstag etwas wärmer bei bis zu 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 10:00 Uhr